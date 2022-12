S&P 500 könnte positiv überraschen

In einem Kommentar, über den die Finanznachrichtenplattform Markets Insider berichtete, bezeichnet Leuthold-Stratege Paulson die erwarteten Kursrückgänge als möglicherweise stark übertrieben. Bei den letzten Inversionen der 3- und 10-Jahres-Renditen sei die Performance des S&P 500 in den darauffolgenden jahren "überraschend positiv" gewesen. Der Index nahm typischerweise in einem Jahr nach der Inversion um 6 Prozent zu. Weitere 14 Prozent folgten im Jahr darauf. In fünf von neun Fällen nach diesem ungewöhnlichen Zins-Ereignis waren die Kursgewinne über Jahre positiv.