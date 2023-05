Derweil stelle sich Frau Yen Yen Tan zur Wiederwahl zu Verfügung, teilte das an der Schweizer Börse SIX kotierte Halbleiterunternehmen am Donnerstagabend in einem Communiqué mit. Die Amtszeit für beide Wahlvorschläge soll mit der Beendigung der Generalversammlung enden, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2026 beschliesst.