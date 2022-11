Xi sollte seine Rede zunächst bei einem Wirtschaftsforum am Rande eines Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft APEC in Bangkok halten. Nach Angaben der Veranstalter musste das Erscheinen des chinesischen Präsidenten aber aus Termingründen abgesagt werden. Der Redetext wurde Medienvertretern dennoch von der chinesischen Delegation zur Verfügung gestellt. Xi forderte Wirtschaftsführer darin zudem auf, sich aktiv an Reformen, Öffnung und Modernisierung Chinas zu beteiligen, und daran mitzuwirken, den Wohlstand in der Region und der ganzen Welt zu stärken.