Clariant habe durch verschiedene Zu- und Verkäufe in den letzten Jahren das Geschäftsprofil deutlich verbessert, erklärte Moody's am Dienstag in einem Communiqué. Die Ertragsentwicklung sei insgesamt robuster geworden. Gleichzeitig geniesse der Schuldenabbau nach dem Kauf der Firma Lucas Meyer beim Management hohe Priorität.