FLUGBETRIEB: Die Swiss nimmt ab dem 1. Februar den Flugbetrieb nach Tel Aviv wieder auf. Bis auf Weiteres wird der Flug ohne Übernachtung für die Crews geplant. Die Swiss fliegt ab diesem Datum täglich mit einem Kurzstreckenflugzeug der Airbus A320-Familie von Zürich in die israelische Metropole, wie die Airline am Donnerstag mitteilte. Ab Februar nutzt die Swiss zudem den israelischen Luftraum wieder für Überflüge, während der Libanon weiter umflogen werde. Die Swiss hatte nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 den Flugbetrieb nach Israel ein erstes Mal eingestellt. Der Flughafen Ben-Gurion in Tel Aviv wurde seither nur unregelmässig angeflogen.