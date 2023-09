Die Anzahl teurer Wohnungen ist in den letzten zwei Jahren von 49 Prozent auf 57 Prozent gestiegen. Angebote für günstigere Wohnungen nahmen hingegen ab, wie «SonntagsBlick» basierend auf einer Analyse der Immobilienberatungsfirma Iazi schrieb. Die Firma analysierte dazu rund 95'000 Wohnungsinserate seit Anfang dieses Jahres. Das Resultat zeigte auch regionale Unterschiede: Am günstigsten mietet es sich im Kanton Jura. In den Kantonen Neuenburg, Appenzell Ausserrhoden, Glarus und Schaffhausen kostet eine 100-Quadratmeter-Wohnung im Durchschnitt 1900 Franken. In Genf bezahlen Mieterinnen und Mieter für die gleiche Fläche rund 3400 Franken.