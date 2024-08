Dabei spielt auch eine Rolle, dass die jüngsten Konjunkturdaten eher für einen Schritt nach unten im September sprechen. So hat sich das Lohnwachstum im Euroraum, ein zuletzt wichtiger Treiber der Inflation, im zweiten Quartal nach EZB-Daten auf 3,55 Prozent abgeschwächt von 4,74 im Auftaktquartal. Zudem fiel das Wirtschaftswachstum in der Länder-Gemeinschaft in zweiten Quartal mit 0,3 Prozent zum Vorquartal eher mager aus. Die Industrie fuhr ihre Produktion zum Ende des zweiten Quartals überraschend herunter. Sie verringerte ihre Fertigung im Juni um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat. In diesem Umfeld muss die EZB aufpassen, dass sie mit ihrer Zinspolitik die Wirtschaft nicht zu sehr abwürgt. In den Protokollen hiess es dazu, es sei auch wichtig die Realwirtschaft im Auge zu behalten.