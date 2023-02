Die Fed sei diesem höchsten Punkt nun wahrscheinlich näher gekommen und könne weiterhin kleinere Schritte in Höhe von einem Viertel Prozentpunkt machen, sagte der Chef des Fed-Bezirks New York, John Williams, am Mittwoch. Auch Fed-Direktorin Lisa Cook ist für Trippelschritte, zumal die Notenbank gewisse Fortschritte beim Zurückweichen der Inflation sehe.