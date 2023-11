An der Börse kam das nicht gut an: die Aktien gaben im vorbörslichen Handel um 13,4 Prozent nach. Im abgelaufenen Quartal lag der Umsatz mit 71,8 Millionen Euro niedriger als Analysten erwartet hatten, der Verlust fiel mit 91 Millionen Euro grösser aus. Fisker sollte eigentlich seine Zahlen am Freitag vorlegen, verschob das jedoch nach dem Weggang des Chefbuchhalters. Nun räumte das Unternehmen ein, dass es «substanzielle Schwächen bei den internen Kontrollen zur Buchhaltung» gebe. Fisker sagte, dabei gehe es um unterschiedliche Vorgaben in verschiedenen Ländern, die unter anderem Derivate sowie Lagerbestände bei den Auftragsfertigern beträfen.