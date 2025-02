Im Jahr 2024 stieg der Umsatz von DKSH um 0,2 Prozent auf 11,09 Milliarden Franken, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch hiess. Zu konstanten Wechselkursen lag das Plus hingegen bei 4,0 Prozent, wobei sich das Wachstum in der zweiten Jahreshälfte beschleunigt hat. Organisch zogen die Verkäufe um 3,1 Prozent an.