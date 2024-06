Die Hürde dafür ist allerdings hoch: Der Verfassungszusatz muss in dem konservativen Bundesstaat bei der Abstimmung 60 Prozent an Zustimmung gewinnen. Eine Umfrage von April sah die Unterstützung bei 57 Prozent. Seit dem Ende des Rechts auf Abtreibung in den USA gab es in etlichen Bundesstaaten derartige Referenden - bisher waren sie alle erfolgreich, auch in konservativen Staaten wie Kansas. Doch dort lag die Hürde nur bei 50 Prozent. Kathy Schmitz ist überzeugt, dass das Referendum in Florida Wählerinnen und Wähler mobilisieren wird, ihre Stimme abzugeben. «Ich denke, es wird einige der jüngeren Wähler ansprechen», sagt die Ko-Präsidentin der League of Women Voters in Orlando und der Region, eine offiziell unparteiliche Organisation, die Frauen eine grössere Mitwirkung ermöglichen will. Die Organisation unterstützt das Referendum.