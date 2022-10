Dank eines deutlich gestiegenen Überschusses im Geschäft mit dem Leihen und Verleihen von Geld zog der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen im Vergleich zum Vorjahr um 18 Prozent auf 6,5 Milliarden US-Dollar an, wie die britische Bank am Dienstag in London mitteilte. Das war mehr als Experten erwartet hatten. Unter dem Strich verdiente die vor allem in Asien aktive Bank allerdings wegen einer Abschreibung auf das zum Verkauf stehende Geschäft in Frankreich weniger. Der Überschuss ging um knapp 40 Prozent auf 2,6 Milliarden Dollar zurück. Trotz der inzwischen wieder stärker sprudelnden Zinseinnahmen und der hohen Inflationsraten in einigen Märkten will Unternehmenschef Noel Quinn weiter stark auf die Kosten blicken. "Wir haben unsere Kostenziele weiter fest im Blick."