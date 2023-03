Wie lauten Ihre wichtigsten Tipps für Menschen, die sich für Wohneigentum interessieren?

Lassen Sie sich beim Kauf von einer Fachperson beraten. Sprechen Sie Themen wie versteckte Risiken, anstehender Renovationsbedarf und baurechtliche Grundlagen an. Meist gehen Käufer und Käuferinnen an das finanzielle Limit, und es gibt kein Spielraum für Überraschungen. Dann: Lassen Sie sich beim Verhandeln des Kaufpreises von einer Fachperson vertreten. Vorwiegend überschatten Emotionen beim Kauf die Sachlichkeit. Und: Auch wenn der Wiederverkauf zum Zeitpunkt des Kaufes in weiter Ferne ist, so ist dies ein zentrales Thema für die langfristige Zukunft. Überraschungen sind sehr kostspielig. Eine Finanzierung mithilfe von Erbschaft kommt oft zu spät: Die durchschnittliche Lebenserwartung in der Schweiz liegt weit über achtzig Jahre. Sprechen Sie daher offen mit Ihren Familienangehörigen über Möglichkeiten der familieninternen Finanzierung.