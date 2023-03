"Hier wurde in der Vergangenheit durch verschiedenste Akteure immer wieder auf eine mögliche verzerrende Marktstellung verwiesen", sagte Ita im Interview mit der "NZZ am Sonntag". "In der gegenwärtigen Situation ist aber ein gewisser Pragmatismus gefragt." Eine Fusion geschähe allerdings zum Leidwesen der Angestellten, die einen massiven Personalabbau zu befürchten hätten. Bei einem Verkauf ins Ausland sei diese Gefahr nicht so gross.