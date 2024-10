Die Exporte nach China, dem grössten Handelspartner Japans, sanken im September im Jahresvergleich um 7,3 Prozent, während die Exporte in die USA um 2,4 Prozent zurückgingen. Die schwache Nachfrage im Automobilsektor führte in beiden Ländern zu Exportrückgängen. Zusätzlich belastete die jüngste Aufwertung des Yen, die zum Teil auf die unerwartete Zinserhöhung der Bank of Japan (BoJ) Ende Juli zurückzuführen ist, den Wert der Exporte. «Es ist möglich, dass die Exporte in den kommenden Monaten angesichts der Unsicherheiten, insbesondere in Bezug auf die chinesische Wirtschaft, weiter unter Druck geraten», sagte Kazuma Kishikawa vom Daiwa Institute of Research.