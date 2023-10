Am Dienstag öffnet in Deutschland der Chemiekonzern BASF seine Bücher. Zur Wochenmitte stehen die Ergebnisse des Online-Modehändlers Zalando, des Gesundheits-Konglomerats Fresenius und des Baustoffkonzerns Heidelberg Materials an. Am Freitag legt der Autobauer BMW seine Zahlen vor.