Petazzi kommt den Angaben zufolge von TUI Musement, einem globalen Geschäft für Touren und Aktivitäten, das skalierbare digitale Plattformen mit personalisierten Serviceleistungen vor Ort verbindet. Musement war 2013 von ihm gegründet worden und 2018 dann an TUI verkauft worden. Petazzi habe in der Folge auch die Integration in TUI geleitet, die zur Umbenennung in TUI Musement führte. Davor hatte er u.a. eine globale Beratungsboutique für Pay TV und VOD namens On Cubed gegründet und bis 2012 geleitet.