Zur Begründung verwies der FDP-Vorsitzende auf ähnliche Überlegungen in den USA. «Die neue Administration Trump verfolgt bei Krypto-Vermögenswerten wie den Bitcoin eine äusserst progressive Politik», sagte Lindner der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die USA wollten neben dem Dollar auch im Bereich Krypto der weltweit führende Standort werden. «In Washington wird sogar überlegt, dass die amerikanische Notenbank neben Währungen und Gold auch Kryptowerte in ihre Reserve aufnimmt.»