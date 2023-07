Gesamtmarktpreise fallen wegen der drei Grossen

Dann aber kam die Wende. Mitte März des letzten Jahres begannen die Preise für Secondhanduhren plötzlich zu fallen – und tun das bis heute. In diesen rund 15 Monaten seit dem Höchststand hat der Watchcharts-Index über 30 Prozent an Wert eingebüsst. Aktuell ist er so tief wie zuletzt vor rund zwei Jahren.