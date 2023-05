Die Nato plant vom 12. bis 23. Juni die grösste Luftübung seit Bestehen des westlichen Verteidigungsbündnisses. Davon dürften zahlreiche Passagiere von Zivilflügen betroffen sein, weil drei Lufträume in Deutschland jeweils ein Mal pro Tag für jeweils vier Stunden komplett gesperrt werden. Experten erwarten vor allem in Frankfurt, Hamburg und Berlin grössere Auswirkungen, weniger in München.