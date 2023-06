Am stärksten war der Anstieg an Konkurseröffnungen in den Bereichen Werbung und Marktforschung (+52 Prozent), Garten- und Landschaftsbau (+26 Prozent) sowie im Detailhandel (+19 Prozent). Total gab es in der Baubranche die mit Abstand meisten Konkurseröffnungen, 546 waren es an der Zahl. Darauf folgen die Gastronomie (349) und der Grosshandel (246).