Diese realistische Zielsetzung erachtet man bei Vontobel als wichtige Voraussetzung, damit das Vertrauen der Investoren zurückkommt und das Team von Nestlé wieder zusammenfindet. «Was die Ziele betrifft, so wünschen wir uns ein nachhaltiges Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent und einen klaren Fokus auf die Cash-Generierung», so der zuständige Experte. «Der Weg wird lang und holprig sein, aber wir sind überzeugt, dass in Nestlé (noch) viel Wert steckt.»