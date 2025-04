In Nordamerika kappte der Schweizer Konzern die Preise im Startquartal um durchschnittlich ein Prozent, während sie in Europa um drei Prozent hochgeschraubt wurden. Konzernweit verteuerten sich die Nestle-Produkte um 2,1 Prozent. Rivale Unilever erhöhte die Preise in Nordamerika um 2,1 Prozent, wie den ebenfalls am Donnerstag veröffentlichten Quartalszahlen des Produzenten von Knorr-Tütensuppen, Dove-Seife oder Ben&Jerry's-Eiscreme zu entnehmen war.