Die Schweizer Versicherer werden in der Regel mit einem Aufschlag gegenüber dem breiteren Versicherungssektor gehandelt, mit einem durchschnittlichen Kurs-/Gewinnverhältnis auf 12 Monate von 12x gegenüber einem Branchendurchschnitt von derzeit 9,5x, so UBS-Analyst Ahmed. Die durchschnittliche 12-Monats-Forward-Kapitalrendite der Schweizer Midcap-Unternehmen beträgt 6,5 Prozent und entspricht damit weitgehend dem Branchendurchschnitt. «Innerhalb des Teilsektors sehen wir jedoch eine Rendite von grösser 7 Prozent inklusive Aktienrückkäufe von Swiss Life als am attraktivsten an, gefolgt von Baloise mit etwas mehr als 6 Prozent und Helvetia mit grösser 5,5 Prozent. Wir konzentrieren uns bei dieser Einschätzung auf die Cash-Generierung und die Dividendenrendite, da es aufgrund der Einführung von IFRS 17 im Jahr 2023 zu erheblichen nicht wirtschaftlichen Ertragseinbussen kommen wird.»