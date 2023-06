Investoren können aktienähnliche Renditen erzielen, indem sie in kurzfristige, öffentlich gehandelte Anleihen investieren, die Renditen von 6 bis 8 Prozent erwirtschaften, sagten Manager der Allianz-Tochter Pacific Investment Management in einer Reihe von Interviews mit Bloomberg TV am Hauptsitz des Unternehmens in Newport Beach, Kalifornien.