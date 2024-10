Der zuständige Analyst von Octavian sieht daher weiteres Potenzial bei den Aktien. Er erhöhte am Montag das Kursziel für Sulzer auf 160 von zuvor 125 Franken und beliess die Einstufung auf "Buy". Die im Juli veröffentlichten Zahlen zum ersten Halbjahr hätten die starke Dynamik in den Endmärkten widergespiegelt, schreibt er in einem Report.