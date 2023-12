Zuversichtlich stimmt die Bank dabei, dass der Inflationsdruck bei verschiedenen Komponenten des Konsumenten-Preis-Index nachgelassen hat, etwa bei Lebensmitteln, Haushaltsgütern, im Transportwesen oder in Restaurants und Hotels. Ausserdem wird für die nahe Zukunft in der Schweiz ein unterdurchschnittliches Wachstum erwartet, was den Inflationsdruck weiter abfedern dürfte, genauso wie der starke Franken oder die rückläufige Teuerung in der Eurozone.