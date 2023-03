Die Ukraine verstärke zwar ihre Truppen in der Region mit Eliteeinheiten, teilte das britische Verteidigungsministerium am Samstag in seinem täglichen Lagebericht auf Twitter mit. Die russische Armee und Kämpfer der russischen Söldnergruppe Wagner seien aber weiter in die nördlichen Vororte von Bachmut vorgedrungen. In der Stadt und der Umgebung gebe es heftige Kämpfe. Zwei wichtige Brücken in Bachmut seien in den vergangenen 36 Stunden zerstört worden, und die von den ukrainischen Truppen gehaltenen Versorgungsrouten seien zunehmend eingeschränkt.