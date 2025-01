Es dürfte von den beiden grössten Volkswirtschaften, den USA und China, gebremst werden, hiess es in dem am Donnerstag veröffentlichten UN-Bericht «World Economic Situation and Prospects». Die «positiven, aber etwas langsameren Wachstumsprognosen für China und die Vereinigten Staaten» würden durch eine bescheidene Erholung in der EU, Japan und Grossbritannien und eine robuste Wirtschaftsleistung in einigen grossen Entwicklungsländern, insbesondere Indien und Indonesien, ergänzt. «Trotz der anhaltenden Expansion wird die Weltwirtschaft voraussichtlich langsamer wachsen als im Durchschnitt von 2010 bis 2019 (vor der Pandemie) mit 3,2 Prozent», hiess es in dem Bericht weiter.