"Was in China passiert, zwingt die Menschen dazu, Alternativen zu finden", sagt der ehemalige Danone-Manager Pierre-André Térisse, der von 2015 bis 2018 das Afrika-Geschäft des Molkereiriesen leitete. "Das ist eine Chance für Afrika", fügt er hinzu. Das sieht der 76-jährige Busari Kasali ähnlich: Er lebte einst mit der Angst, dass sein Maniok – ein Grundnahrungsmittel in seinem Heimatland Nigeria – verderben könnte, bevor es auf den Markt kommt. Heute sei seine grösste Sorge, mit der wachsenden Nachfrage von Unilever Schritt zu halten. Er pflanze jetzt so viel an, wie er will: "Wir wissen, wo wir es verkaufen können".