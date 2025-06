«Die derzeitige geldpolitische Haltung, die als abwartend bezeichnet wurde, ist angemessen», sagte der Präsident des regionalen Zentralbankablegers Kansas City Fed, Jeff Schmid, am Dienstag (Ortszeit) in Nebraska. «Die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft gibt uns die Zeit zu beobachten, wie sich die Preise und die Wirtschaft entwickeln.» Der Offenmarktausschuss der Fed, dem Schmidt angehört, entscheidet am 29. und 30. Juli über die Geldpolitik.