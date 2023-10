In den vergangenen Monaten wurden in den Medien immer wieder über einzelne Abbauvorhaben bekannt. So wurde im August über den Abbau von rund 200 Stellen im Investment Banking berichtet, eine weitere Abbaurunde betraf offenbar Funktionen im Handel und im Research. Im September wurden zudem die Streichung von gut 250 Stellen bekannt, ebenso wie umfangreiche Stellenstreichungen in Asien.