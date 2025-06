Marktbewegende Konjunkturdaten wurden nicht veröffentlicht. Im Blick stehen die Gespräche zwischen den USA und China. Beide Länder verhandeln nach Angaben chinesischer Staatsmedien in London weiter, um ihren Handelsstreit zu beenden. Zwischenergebnisse der Gespräche wurden zunächst nicht bekannt. US-Präsident Donald Trump sagte in Washington, die USA kämen gut mit China zurecht. «Ich bekomme nur gute Berichte.» Bevor Resultate verkündet werden, dürfte der Anleihemarkt in einer abwartenden Haltung bleiben.