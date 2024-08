Der Volkswagen -Konzern hat im zweiten Quartal angesichts der Probleme bei seinen grössten Marken besser abgeschnitten als befürchtet. Das operative Ergebnis fiel zwar insgesamt nicht so deutlich wie erwartet, die Entwicklung bei den Massenmarken im Konzern kam bei Anlegern aber dennoch nicht gut an. Volkswagen-Konzernchef Oliver Blume kündigte an, dass es nach den eingeleiteten Sparmassnahmen bei Jobs und Werkskapazitäten jetzt um «Kosten, Kosten, Kosten» gehe bei den Wolfsburgern, und das nicht nur bei der renditeschwachen Kernmarke VW Pkw. An der Börse sorgte das in einem schwächeren Branchenumfeld nicht für Erleichterung, die im Dax notierte Vorzugsaktie gab nach.