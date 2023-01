Christine Lagarde, die Präsidentin der EZB, hat die Entschlossenheit der Euro-Notenbank bekräftigt, auch im neuen Jahr gegen die hohe Inflation zu kämpfen. "Kurshalten ist mein Mantra für geldpolitische Zwecke, keine Frage", sagte Lagarde am Freitag in einer Diskussionsrunde auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Andere Akteure müssten ebenso handeln. Und sie sollten dies in einer subtileren Weise tun als im Jahr 2022. So müssten die fiskalischen Hilfen in Europa besser ausgerichtet, zielgerichteter gestaltet werden. Sie müssten so austariert werden, dass die Geldpolitik nicht dahin getrieben werde, mehr zu unternehmen. Bereits am Vortag hatte Lagarde in Davos in Aussicht gestellt, dass die EZB von ihrem Zinserhöhungspfad nicht abweichen wird.