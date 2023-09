Irle hofft darauf, dass das Finanzierungspaket am Ende als Befreiungsschlag wirkt. «Uns war klar, dass wir beide Themen gleichzeitig abräumen müssen: die niedrige Eigenkapitalquote und die Fälligkeiten der Anleihen», sagte Irle, der vor drei Monaten vom Chip-Zulieferer Siltronic gekommen war. Parallel zur Kapitalerhöhung will AMS-Osram unbesicherte Anleihen über weitere 800 Millionen Euro begeben, die mindestens fünf Jahre laufen sollen. 300 Millionen Euro soll der Verkauf und die Rück-Anmietung (Sale & Lease Back) von Anlagen bringen. Im nächsten Jahr will Irle 350 Millionen Euro über Kredite, Wandelanleihen oder weitere Bonds aufnehmen.