Wer die beiden Versicherer Swiss Life und Zurich Insurance vergleicht, sieht, dass Swiss Life bei beiden Kennzahlen besser abschneidet: Die Aktie ist günstiger (KGV: 11,2 vs. 13,8) und die Wachstumsaussichten besser (PEG: 3,03 vs. 9,15). Allerdings liegt auch der PEG-Wert von Swiss Life deutlich über 1, was für eine Überbewertung spricht. "Da ich hauptsächlich Wachstumstitel anschaue, unterstützen PEG-Werte meine Bewertungsbeurteilung", sagt Bischofberger.