Tesla werde diese vielleicht einmal in Millionen-Stückzahlen bauen und damit mehr Umsatz machen als mit Elektro-Autos, sagte der visionäre Unternehmer bei der Vorstellung des Roboters "Optimus" am Tesla-Sitz in Kalifornien. Erste Bestellungen seien wohl in drei bis fünf Jahren möglich. Die massenhafte Einführung von Robotern habe das Potenzial, die Zivilisation zu verändern und eine Zukunft des Überflusses und ohne Armut zu schaffen.