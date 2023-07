Die jüngste Zinserhöhung war weithin erwartet worden, nachdem die US-Wirtschaft den höheren Zinssätzen bisher weitgehend standgehalten hat. Vor der Entscheidung am Mittwoch sahen die Anleger eine zweite Anhebung jedoch als weniger sicher an, was zum Teil auf die Verlangsamung der Inflation im letzten Monat zurückzuführen war.