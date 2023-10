Zum einen stocken Auftraggeber wie das US-Verteidigungsministerium inzwischen ihre eigenen Bestände auf, nachdem sie Waffen an die Ukraine abgetreten haben. Zum anderen gibt es neue Bestellungen für direkte Lieferungen an die Ukraine. Die entsprechenden Verträge wurden Ende vergangenen Jahres abgeschlossen und spülen jetzt kräftig Geld in die Kassen von Unternehmen wie Lockheed Martin, General Dynamics und RTX. Die Konzerne legten in den vergangenen Tagen überraschend gute Bilanzen vor. Das Management erwartet auch in naher Zukunft eine kräftige Nachfrage - durch den Krieg in der Ukraine und mittlerweile auch in Nahost.