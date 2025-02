Lief die Aktie von Apple auf Sicht von zwölf Monaten bis Januar per Saldo im Gleichschritt ziemlich exakt mit der Nasdaq 100 nach oben, so hat sich der Kurs des Smartphones-Konzern in den letzten zwei Wochen deutlich vom weltweiten Leitindex der Tech-Aktien abgekoppelt. Seit Mitte Februar bringt Apple zur Nasdaq eine Outperformance von rund 15 Prozentpunkten.