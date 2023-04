Auch überwiegend positiv aufgenommene Quartalsbilanzen mehrerer US-Konzerne dürften den grossen Aktienindizes in den USA am Dienstag keinen Rückenwind verleihen. Möglicherweise warten die Investoren zunächst noch die Geschäftsberichte der drei Tech-Riesen Texas Instruments , Microsoft und der Google -Mutter Alphabet ab, die sich erst am Abend nach Börsenschluss in die Bücher schauen lassen.

25.04.2023 14:48