Nachrichten von und zu einzelnen grossen US-Unternehmen gab es am Donnerstag kaum. In den Blick dürften daher vor allem Analystenstudien rücken. So hoben die Analysten von Raymond James die Aktie von Fedex auf "Outperform". Auch weitere Experten, etwa die der Credit Suisse, äusserten sich positiv zur Ankündigung des Logistikkonzerns, seine beiden Zustellnetze in der Luft und auf dem Land zusammenzufassen. Vorbörslich ging es für das FedEx-Papier um 1,1 Prozent hoch, nachdem es bereits am Vortag um 1,5 Prozent zugelegt hatte.