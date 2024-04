Die chinesische Zentralbank importiert auch grosse Mengen an Gold und Silber für die chinesischen Konsumenten und die Bevölkerung. Nachdem sie aufgrund des Absturzes der chinesischen Börse und des Immobilienmarktes viel Geld verloren haben, suchen chinesische Investoren ihr Glück in Gold und Silber - was in ihrer Kultur eine viel grössere Bedeutung hat als im Westen. «Auch Indien hat in letzter Zeit massiv mehr Silber importiert - aus ähnlichen Gründen wie China», erklärt Schmidlin.