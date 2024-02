Zudem investiert Ems weiterhin in die Entwicklung von neuen Produkten sowie die Verbesserung der Service-Qualität. Die Firma stellt ihre Produkte nach den Bedürfnissen der Kunden her. In der Automobil-Industrie zielt Ems primär darauf ab, neue Teile wesentlich günstiger herzustellen. So wurde im letzten Jahr zum Beispiel für den Baumaschinenhersteller Caterpillar einen neue Kupplung aus Kunststoff entwickelt, die dem US-Konzern einen Kostenersparnis im tiefen einstelligen Millionenbereich einbringt.