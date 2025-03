Auch am Dienstag konnte SAP seine Rally fortsetzen, während der Kurs heute tiefer notiert auf 252,50 Euro. Die bisherige Aufwärtstendenz ist aber nicht neu: Innerhalb eines Jahres konnten die Aktien um die 40 Prozent zulegen, also fast doppelt so stark wie der deutsche Leitindex Dax. In derselben Zeit ist Novo Nordisk um etwa dieselbe Prozentzahl in die entgegengesetzte Richtung tendiert.