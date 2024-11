Zuletzt wurde an den Märkten jedoch zunehmend auf eine Rückkehr Trumps in das Weisse Haus spekuliert. Auch alle Sitze des Repräsentantenhauses und ein Drittel des Senats werden nächsten Dienstag neu gewählt. Anleger müssen sich in den kommenden Wochen auf spürbar mehr Volatilität bei Aktien, Devisen & Co einstellen.