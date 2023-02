Ein tiefes Kursziel von 17 Franken, das aber immerhin um 2 Franken erhöht wurde, hat der Banken-Analyst von Barclays. Er beliess die Einstufung "Underweight". Das Highlight vom Dienstag sei das Aktienrückkaufprogramm über 5 Milliarden US-Dollar gewesen. Es stelle sich aber die Frage, ob die UBS mehr in den digitalen Bereich investieren muss, insbesondere in den USA nach dem Scheitern der Übernahme von Wealthfront, so der zuständige Analyst. Insgesamt sieht er derzeit bei anderen Banken weiterhin bessere Gelegenheiten.