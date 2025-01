Aber auch aus eigener Kraft konnte Emmi kräftig zulegen - und dabei vor allem die verkauften Mengen steigern. Der Milchkonzern verwies in der Mitteilung insbesondere auf starkes Umsatzwachstum der wichtigen Märkte Brasilien, Chile, Mexiko und USA sowie in den strategischen Nischen Ready to Drink-Kaffee, Premium-Desserts und Spezialitätenkäse. Nach Regionen zogen die Verkäufe in Europa (+5,5 Prozent) und Americas (+3,7 Prozent) kräftig an, während das Geschäft in der Schweiz in etwa stabil blieb.