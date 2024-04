Auch zum Franken büsste der Euro relativ stark an Wert ein, erholte sich dann aber wieder etwas im Spätabendgeschäft. Das Paar Euro zum Franken wurde zuletzt bei 0,9720 gehandelt nach 0,9761 am frühen Morgen, zwischendurch fiel das Paar bis auf 0,9677. Der Dollar zum Franken bewegte sich im Tagesverlauf deutlich weniger: zuletzt wurden 0,9136 nach 0,9112 am Morgen bezahlt.